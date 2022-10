x x

LIMBIATE – Accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Desio riguardo all’episodio avvenuto ieri sera alle 21.05 in corso Milano di Limbiate dove le pattuglie sono accorse perchè era segnalata una lite. Un ragazzo di 25 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è arrivata anche l’ambulanza del Sos e lo ha trasportsto all’ospedale di Garbagnate Milanese; le condizioni del paziente non sono apparse gravi.

I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno ricostruendo quel che è successo, anche al fine di mettere a fuoco le eventuali responsabilità di questo episodio. A supporto dell’intervento dei carabinieri, anche l’equipaggio di una pattuglia della polizia locale limbatese

(foto archivio)

