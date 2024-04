Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Incontro casalingo per la Caronnese, oggi nella 14′ giornata di ritorno d’Eccellenza; allo stadio di corso della Vittoria dalle 15.30 il match con l’ostico Base 96 Seveso. Diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro Gabriele Fiorillo di Lucca, assistenti Andrea Caccia di Bergamo e Leonardo Moscolari di Bergamo. I rossoblù di casa questo pomeriggio si giocano le ultimissime speranze di riagganciare la zona playoff, stesso discorso per i brianzoli: ma per entrambe le possibilità di arrivare ai post-season sono ridotte al lumicino e legate soprattutto a “fattori esterni” come l’eventuale successo della Solbiatese nella finale di Coppa Italia del 11 maggio contro il Paternò (il cui premio è la promozione diretta in serie D), che nel caso “libererebbe” un posto nei playoff.

Le altre gare odierne

Vergiatese-Ardor Lazzate con arbitro Davide Scalvi di Lodi, assistenti Pietro Russo di Milano ed Emanuele Toniutto di Como; e Accademia Vittuone-Fbc Saronno, arbitro Cristian Favara di Seregno, assistenti Dante Calabrese di Busto Arsizio e Federico Vago di Busto Arsizio.

Classifica

Oltrepò 66 punti, Pavia e Magenta 57, Ardor Lazzate 56, Solbiatese e Fc Milanese 53, Calvairate 51, Casteggio 48, Base 96 Seveso e Caronnese 46, Fbc Saronno 44, Sestese 37, Castanese e Accademia pavese 33, Vergiatese 30, Verbano 27, Meda 25, Accademia Vittuone 5.

21042024