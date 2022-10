x x

INVERIGO- Nella 9′ giornata del campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Calcio Misinto è ospite sul campo dell’Inverigo, in un match agguerrito che si è concluso con il risultato di 3 a 1 in favore della squadra di Mister Parente.

La partita è combattuta fin dai primi minuti di gioco, con il Misinto, però, che risulta molto più pericoloso in tutta la gara, volenteroso di continuare la striscia di vittorie nelle due giornate precedenti e rimanere in testa al Girone. L’Inverigo trova la via del goal, che non basta, però, per portare a casa almeno un punto contro coloro, che ad oggi, sono la squadra da battere. Per il Misinto trovano la rete Mazzeo e Bettin che realizza una doppietta.



Con questa vittoria il Misinto rimane in testa alla classifica a 18 punti, mentre l’Inverigo scende al 7′ posto.



Inverigo-Calcio Misinto 1971 1-3

INVERIGO: Ballabio S., Molteni F., Urbanetto (1′ s.t. Introcaso), Ciceri (21′ s.t. Todisco), Ballabio L., Cadioli, Corbetta, Molteni M. (1′ s.t. Mirabella), Piperno (1′ s.t. Rosan), Vitali (26′ s.t. Bredice), Riva. A disp: Spinelli, Boffi, Calderone, Ammattatelli.

All. Borghi.

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Artuso, Mazzeo, Parenti, Rossin, Belotti, Scattolin (23′ s.t. Catini), Baldassarre, Bettin (49′ s.t. Folla), Romeo, Cederle (42′ s.t. Lemos). A disp: Bulzi, Grassi, Pietricola, Schembri, Guerreschi, Ceron.

All. Parente.

