SARONNO – Sono loro, le Tre e un quarto le ragazze del Basso Varesotto Elisa Ferrazzano di Cislago, Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino le campionesse del torneo dei campioni di Reazione a Catena il quiz preserale di Rai uno condotto da Marco Liorni.

Nella finalissima in programma stasera, domenica 30 ottobre, le compagne di classe del liceo Curie di Tradate hanno sfidato l’altro team arrivato in finale nel torneo dei campioni ossia le Pizze a Pezzi.

Le Tre e un quarto hanno conquistato, fin dalla loro regular season, l’affetto del pubblico che si è molto affezionato a loro non solo per la bravura ma anche per la loro schiettezza. Dalla capacità di fare lavoro di squadra al quel pizzico di audacia che usata singolarmente ha permesso loro di diventare le campionesse con più puntate e più montepremi vinti. La loro avventura, con grande dispiacere di fan, si è interrotta per permettere ad una delle ragazze di frequentare le lezioni dell’università. Una scelta che il pubblico ha capito e apprezzato.

Questa sera hanno superato la squadra avversaria con una grande capacità e tranquillità e hanno alzato il trofeo davanti al pubblico costituito da tutti i migliori giocatori della stagione.

Sono arrivate alla parola finale con un bottino di 129 mila euro che hanno dimezzato per avere l’ultimo indizio. Con le parole Modo e Artista hanno detto la parola strada che ha consentito loro di vincere 64.500 euro.

