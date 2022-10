x x

CISLAGO – Sono loro, le Tre e un quarto le ragazze del Basso Varesotto Elisa Ferrazzano di Cislago, Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino le prime finaliste del torneo dei campioni di Reazione a Catena il quiz preserale di Rai uno condotto da Marco Liorni.

Oggi la semifinale ha decretato ancora una volta la bravuta, il talento ma anche il grande gioco di squadra delle ragazze compagne di scuola ai tempi del liceo. Hanno sfidato e superato un’altra squadra di campioni gli Affiatati conquistando per prime la finale di domenica 30 ottobre, le Tre un quarto (nome scelto per ricordare l’amica Giulia) si sono cimentate con la parola finale. Era riflesso e loro ci sono andate molto vicine dicendo risvolto.

Al di là del bottino mancato resta la soddisfazione di una nuova grande performance e la conferma della presenza domenica alla finale.

