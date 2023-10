CISLAGO – VENEGONO – “Tornare agli studi è stato davvero emozionante, soprattutto conoscendo lo scopo della puntata: devolvere il montepremi all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Grazie a coloro che hanno partecipato e che hanno avuto per noi parole gentili e complimenti. Grazie a Marco Liorni di averci fatto sentire speciali e a tutti coloro che lavorano per la buona riuscita del programma per averci riaccolte come a casa”.

E’ il commento delle Tre e un quarto che sabato sera hanno partecipato a “Tutti giocano a Reazione a Catena” l’edizione speciale del quiz preserale di Rai uno che ha visto le tre ragazze del Basso Varesotto (Elisa Ferrazzano di Cislago, Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino) protagoniste accanto a vip come i Cugini di campagna, Eleonora Giorgi e Iva Zanicchi. Le tre ragazze campionesse imbattute sono state chiamate per far rivedere come di gioca all’intesa vincente. In un round del celebre gioco hanno eguagliato il loro record di 19 parole. Del resto il team “Le tre e un quarto” sono abituate ai record essendo rimaste campionesse per 23 puntate raggiungendo un montepremi complessivo di 296.000 euro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione