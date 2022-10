x x

CISLAGO – Lo stop imposto dagli impegni universitari non ha ridotto le capacità e la prontezza delle Tre e un quarto le ragazze del Basso Varesotto Elisa Ferrazzano di Cislago, Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino che stasera alla prima puntata del torneo dei campioni hanno conquistato la semifinale.

Le ragazze partecipano come squadra con più presenze e più vittorie e proprio per questo sono “scese in campo” questa sera lunedì 24 ottobre contro le ottave in classifica contro “Le spartane”.

Hanno vinto, proprio grazie alla cislaghese Elisa, il gioco intesa vincente dove indovinando la parola polenta hanno citato i celebri bruscitt. In questo modo hanno conquistato la semifinale del torneo dei campioni.

Purtroppo non hanno indovinato la parola finale che era porta. Avevano come indizio “presa”e “specchio” (l’avevano menzionata prima di dare come soluzione “pozzanghera”.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice Marisa)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”. Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn