CARONNO PERTUSELLA – Intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella oggi alle 15 in corso della Vittoria, nella zona centrale del paese vicino all’incrocio con via Adua: era stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà.

E’ stato soccorso un uomo di quarant’anni. al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo. Si è comunque ben presto ripreso, non è stato necessario l’eventuale trasporto del paziente in ospedale. Tutto si è dunque risolto senza gravi conseguenze.

(foto archivio: un precedente intervento di una ambulanza e dei carabinieri sempre nella zona)

01112022