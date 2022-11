x x

SARONNO – E’ stato ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza il 46enne che ieri, lunedì 31 ottobre, è stato protagonista di un sinistro stradale in via Miola alla Cassina Ferrara intorno alle 19.

Il centauro ha perso il controllo della propria moto ed è finito contro un palo. Il botto ha fatto accorrere i residenti che hanno chiamato la centrale operativa del numero unico delle emergenze. Anche diversi passanti si sono fermati per capire se fosse necessario un aiuto.

In pochi minuti sono arrivate un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e l’auto infermieristica da Misinto. Il personale sanitario è rimasto sul posto per oltre un’ora per prestare le prime cure al motociclista cercando di stabilizzarne le condizioni. Poco dopo le 20,30 è stato portato all’ospedale del capoluogo di Monza per le cure del caso. Si parla di una frattura alla gamba.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Saronno che habnno effettuato i rilievi del caso e deviato il traffico.

per le foto si ringraziano i nostre lettori

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn