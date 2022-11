Gerenzano, gli auguri del sindaco a Rina per i 100 anni

x x

GERENZANO – E’ andata a trovarla il sindaco Stefania Castagnoli con l’assessore Dario Borghi e le hanno portato una targa ricordo: la festeggiata è Rina Ros, pensionata gerenzanese che ha appena compiuto 100 anni.

“Porgiamo i migliori auguri di buon compleanno alla nostra concittadina sRina, che ieri ha compiuto 100 anni. Nel pomeriggio il sindaco Stefania Castagnoli e l’assessore Dario Borghi, a nome di tutti i gerenzanesi, le hanno consegnato una targa con gli auguri di tutta la cittadinanza per questo bellissimo traguardo” si legge in una nota dell’ente locale.

Questa la scritta sulla targa: “Alla signora Rina che per 100 anni ha vissuto e ha fatto la storia e con la sua storia ha testimoniato la vita, grazie per lo straordinario esempio”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il sindaco Stefania Castagnoli con Rina Ros nel momento della consegna della targa)

01112022