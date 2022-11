x x

TURATE / ROVELLASCA – Due interventi delle ambulanze ieri sulle strade della bassa comasca. E’ successo alle 0.45 in via Foscolo a Turate dove l’autolettiga della Croce azzurra di Rovellasca e l’auto-infermieristica sono accorse con i carabinieri della Compagnia di Cantù. Era segnalata una rissa e due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di una ragazza di 20 anni e di un ragazzo di 23 anni, trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicati di lievi contusioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto.

Alle 16.35 in via Piave a Rovellasca per una caduta della bicicletta è stato soccorso un uomo di 61 anni: sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

