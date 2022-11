x x

SARONNO – Puzza insopportabile e decine di chiamate alla polizia locale: è successo ieri a Saronno. L’odore nauseabondo ha rovinato Halloween a molte persone.

ntervento della polizia di Stato, ed in particolare della Digos di Milano, ieri ad Arese dove si stavano per affrontare la squadra locale del San Giuseppe con la capolista Frazione calcistica Dal Pozzo di Ceriano Laghetto. Fra i sostenitori della squadra di casa vi sarebbero simpatizzanti dell’estrema destra, Casapound e La Rete, mentre fra i supporter del Dal Pozzo ci sono anche esponenti del movimento anarchici locale.

Sono state necessarie tre ambulanze e un’automedica per curare i ragazzi coinvolti nei due episodi tra cui una rissa avvenuti questa notte in via Milani tra Origgio e Saronno.

Traffico rallentato e code alla periferia est di Saronno nel tardo pomeriggio di ieri per un incidente stradale avvenuto alle 19.05 in via Miola non lontano dalla intersezione con via Frua, all’ingresso di Cassina Ferrara: un 17enne che era alla guida di un motorino è caduto dal proprio mezzo ed ha riportato contusioni varie.

01112022