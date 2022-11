x x

SARONNO – Si chiamano Sonia e Lollo e sono i due gattini che Enpa ha salvato nel pomeriggio di ieri lunedì 31 ottobre in piazza De Gasperi. I volontari hanno ricostruito la triste e difficile storia dei due mici e dei loro fratellini che non ce l’hanno fatta. Probabilmente qualcuno che voleva disfarsi di 4 cuccioli di gatto li ha lasciati in un trasportino nella zona dove le gattare si occupano della storica colonia che abita nel centro di Saronno.

Spaventati e infreddolini i gattini sono riusciti ad uscire e si sono rifugiati nei motori delle auto in sosta. Quando ieri mattina una vettura è stata messa in moto un fratellino è morto. Un altro è rimasto ferito ad una zampa ma è riuscito ad allontanarsi ed ora è disperso malgrado le ricerche dei volontari Enpa.

Nel pomeriggio una nuova mobilitazione. Verso le 18 la gattara di Enpa recatasi a dare il cibo ai gatti della colonia ha sentito dei miagolii provenire dalle auto in sosta davanti alla banca. Si trattava di altri due gattini probabilmente fratelli di quelli visti in mattinata. Un’ipotesi confermata dall’età dei gattini e dai colori del loro pelo. Sono stati recuperati dai volontari che con pazienza sono riusciti a fargli uscire da sotto le auto e metterli in sicurezza.

Sonia e Lollo sono ora al sicuro ma resta l’appello dei volontari per il loro fratellino che non si trova: “Se chi abita in zona dovesse vedere o sentire un gattino piangere raccomandiamo di contattare il prima possibile Enpa o la polizia locale”.

