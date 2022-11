Incontro a Saronno nella 21′ Giornata del dialogo cristiano-islamico

SARONNO – L’Opera pontificia e fondazione vaticana Rete mondiale di preghiera del Papa dell’Arcidiocesi di Milano in collaborazione con il Centro culturale islamico di Saronno, organizza sabato 5 novembre, giorno in cui si celebra nel mondo la 21′ Giornata del dialogo cristiano islamico, un incontro al Centro islamico di via Grieg 44 a Saronno alle 19.15 dal titolo: “Artigiani di pace, testimoni del dialogo”.

Moderano l’incontro Raffaele Pier Luca Di Francisca e Saif Eddine Abouabid già impegnati nel dialogo interreligioso. Dopo i saluti iniziali da parte dell’Imam Najib Al Bared della comunità islamica di Saronno e di don Riccardo Bottan, vicario per la pastorale giovanile della comunità cristiana della città interverrà l’assessore comunale alla Scuola, giovani e sport Gabriele Musarò, e il sindaco Augusto Airoldi.

Ci sarà la presenza in diretta web di Giovanni Perrone, segretario generale dell’Umec-Wuct (Unione mondiale degli insegnanti cattolici) che parlerà in breve del “Patto educativo globale”. Si proseguirà con la lettura della prefazione e di alcuni brani scelti del documento firmato il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dall’imam di Al-Azhar Ahamad al-Tayyib sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. “Vedremo insieme un breve video in cui Papa Francesco parlerà dell’attenzione ai bisogni dei bambini che l’ umanità dovrebbe avere – spiegnao gli organizzatori – Ascolteremo delle testimonianze di persone che hanno vissuto e vivono il tema della convivenza e della collaborazione tra cristiani e islamici nei diversi ambiti della socialità. L’ incontro si concluderà con l’esposizione di un cartellone sulla pace realizzato durante l’evento dai bambini e con la preghiera biblica del Padre nostro e della prima sura del Corano”.

La comunità oslamica di Saronno consegnerà alla famiglia Di Francisca una preziosa opera di calligrafia islamica che doneranno a Papa Francesco sabato 12 novembre in occasione dell’udienza privata in Vaticano con i partecipanti all’assemblea generale Umec-Wuct. L’incontro ha avuto il patrocinio morale delle seguenti organizzazioni: Rmpp (Rete mondiale di preghiera del Papa), Umec-Wuct (Unione mondiale degli insegnanti cattolici), Ucoii (Unione delle comunità islamiche italiane), Gmi (Giovani mussulmani d’Italia), Centro culturale islamico di Saronno, Aimc (Associazione italiana maestri cattolici della Provincia di Varese) e del costituendo Forum provinciale delle Associazioni familiari.

L’invito è aperto a tutti.

Chi non potrà essere presente potrà seguire online l’evento sui canali social del Centro Culturale Islamico di Saronno:

https://m.facebook.com/islamsaronno/

