x x

LAZZATE – Nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza, sconfitta casalinga ieri sera allo stadio di via Laratta per l’Ardor Lazzate, battuta 1-2 dal Magenta. Ai gialloblù non è bastata la rete di Fogal. Avanti gli ospiti con Bertini al 41′ del primo tempo, in avvio di ripresa il momentaneo pari dei lazzatesi, giunto al 3′. Ma in zona Cesarini a decidere l’esito dell’incontro è stato il gol di Birolini.

Si è giocato come anticipo della 17′ giornata. In classifica, alla luce di questo risultato, Magenta sale al quarto posto in coabitazione con il Castello Cantù, matricola terribile del girone; mentre l’Ardor Lazzate resta a metà classifica ma deve iniziare a guardarsi dalla zona playout.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

03112022