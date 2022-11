x x

Varese, novembre 2022 – Sarà inaugurato sabato 5 novembre 2022, con una grande festa per bambini e famiglie, il nuovo poliambulatorio di MedicAir, azienda lombarda punto di riferimento nel settore dell’Home Care.

Presso la nuova struttura sarà possibile effettuare visite specialistiche e rivolgersi a un team di professionisti qualificati per quanto riguarda le apnee ostruttive del sonno e i servizi domiciliari. Ma non solo: all’interno del poliambulatorio è stato anche realizzato un ambulatorio pediatrico, per offrire cura e assistenza ai più piccoli. La struttura, infine, ospita anche un punto prelievi.

L’apertura del nuovo poliambulatorio rappresenta un importante traguardo per MedicAir: pur non essendo la prima struttura di questo tipo – un altro centro è già attivo presso la sede centrale dell’azienda – l’estensione sul territorio di servizi sanitari è fondamentale per rendere accessibili a tutti le cure mediche.

Per questo tutti i cittadini di Origgio e dintorni sono invitati a partecipare all’evento di inaugurazione, che si terrà dalle 10:30 alle 12:30 presso la sede della struttura, in via Visconti 5 a Origgio. Mentre gli adulti potranno prendere visione dei servizi offerti dal nuovo poliambulatorio e godersi il rinfresco offerto dall’azienda, i più piccoli saranno coinvolti in giochi speciali organizzati dall’associazione culturale “Il tarlo”, una realtà locale specializzata nell’intrattenimento dei più piccoli e nella realizzazione di giocattoli a produzione artigianale, con una particolare attenzione per la sostenibilità.

E proprio a proposito di bambini, il fiore all’occhiello del nuovo poliambulatorio è rappresentato dall’ambulatorio pediatrico, in cui opera un team di medici esperti per offrire un servizio a 360 gradi per la salute dei più piccoli. Presso l’ambulatorio pediatrico, infatti, sarà possibile usufruire dell’expertise del pediatra, ma anche di figure come psicologo infantile, logopedista, neuropsichiatra infantile, pedagogista, nutrizionista, psicomotricità e neuropsicomotricità. Per il futuro, è inoltre prevista l’integrazione all’interno del team dell’ambulatorio pediatrico di altri professionisti, tra cui l’osteopata, figura che sarà particolarmente utile alle donne in gravidanza e alle puerpere, offrendo consulenza circa l’allattamento e attuando pratiche preventive in caso di posizione scorretta del feto in utero.

