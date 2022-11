x x

SARONNO – E’ entrato in azione nel primo pomeriggio incurante della presenza di viaggiatori e automobilisti. Ha scelto una bicicletta e con un paio di strattoni ha rotto il lucchetto. Dopo qualche momento di pausa, con il timore di essere stato scoperto, lo strappo definitivo e quindi la bici tolta dalla rastrelliera. Quindi come uno dei tanti saronnesi che si spostano su due ruote si è diretto con il mezzo a mano nel sottopassaggio.

E’ il furto di biciciletta avvenuto ieri martedì 2 novembre in piazza Cadorna. Alla vicenda ha assistito, in lontananza, una saronnese che dalla sua auto non ha potuto far altro che riprendere l’accaduto. Era infatti troppo lontana per intervenire e del resto il furto è stato messo a segno tanto rapidamente che difficilmente le forze dell’ordine sarebbero arrivate in tempo. La segnalazione permetterà però al proprietario del mezzo di sporgere denuncia per il furto e ai militari di avviare le indagini partendo anche dalle immagini della videosorveglianza cittadina con cui potrà ricostruzione il percorso del manolesta e magari anche ritrovare il mezzo.

La maggior parte dei furti che vengono messi a segno in città, una statistica parla di almeno una bici al giorno, sono furti d’uso con le bici che vengono prelevate dalle rastrelliere e poi abbandonate. Un fenomeno molto criticato da chi si sposta su due ruote che hanno più volte protestato per i numerosi furti.

