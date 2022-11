x x

GARBAGNATE MILANESE – SARONNO – Un ringraziamento con grande affetto per il personale che l’ha aiutata a superare un momento difficile. E’ quello che la saronnese Catia ha voluto dedicare pubblicamente al personale dell’ospedale di Garbagnate.

“Ho iniziato il calvario a agosto una situazione tanto critica che dovuta rientrare urgentemente dalle ferie. Mi sono recata in pronto soccorso ginecologico a Garbagnate dove durante la prima visita mi hanno sottoposta a qualche trattamento. Mi è stato quindi presentato il piano di cura che teneva conto di diversi miei problemi di salute.

Ho avuto sempre una grande assistenza da tutto il personale e dal medico Roberta Clauser. Qualche giorno fa un peggioramento improvviso con la necessità di ricorrere al ricovero e alle trasfusioni di sangue.

Anche in questo caso sono stata monitorata e assistita scrupolosamente e con grande umanità da tutto lo staff e anche il grande interessamento e grande umiltà umanità della primaria Marialuisa Muggiasca.

Ho avuto bisogno di un supporto psicologico e me l’hanno fornito con grande rapidità.

Volevo esprimere un grande ringraziamento a tutto lo staff del reparto ginecologico alla primaria Marialuisa Muggiasca e alla dottoressa Roberta Clauser che si è sempre interessata a me e al mio caso anche fuori dal suo orario di lavoro.

