CESATE – Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento “Natale in pediatria”, organizzato dall’associazione Eroi del quotidiano. Nelle varie pediatrie degli ospedali di Rho, Garbagnate Milanese, San Paolo di Milano, i volontari porteranno giochi, materiale didattico, pennarelli, ma anche matite colorate e album da colorare, libri per bambini e ragazzi, donati gentilmente dai cittadini.

I doni per i bambini ospiti dei reparti pediatrici potranno essere consegbabnati all’Asilo Maria in via Sartirana 12 a Bollate e al Centro Rica hub, in via Donizetti a Cesate che saranno i punti di raccolta in collaborazione con l’associazione.

Gli orari di consegna sono fissati per il lunedì dalle 15.30 alle 18.30 e venerdì dalle 10 alle 13. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3475050567 a partire dalle 16.

(foto archivio: iniziativa natalizia in una Pediatria della zona)

09122023