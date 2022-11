Ieri a Saronno: bimbi di 4 anni perso e trovato. Scontro bus-auto nel sottopasso. Auto sul posto disabili. Polizia in stazione

x x

SARONNO – Momenti di apprensione ieri a Saronno per un bimbo di 4 anni che si era perso a Saronno: è stato ritrovato dalla polizia locale e restituito ai famigliari.

Strada chiusa e mezzi di pronto intervento e soccorso sanitario al lavoro a Ceriano Laghetto in via Milano per lo scontro tra un’auto e un autobus dell’Airpullman che in quel momento era fuoriservizio.

Sono due gli automobilisti che ieri pur di posteggiare davanti al cimitero di via Milano hanno utilizzato gli stalli disabili pur non essendo autorizzati.

Anche Saronno ha aderito al progetto regionale per portare le polizie locali nelle stazioni.

La Caronnese alza bandiera bianca in Coppa Italia, eliminata allo stadio Battaglia dall’Arconatese. 3-0 il risultato finale in favore dei ragazzi di Giovanni Livieri, mentre i rossoblù restano in partita fino al gol di Ferrandino che, di fatto, chiude il match infrasettimanale di Coppa.

