GERENZANO – Nuovi lavori di manutenzione per il fontanile San Giacomo di Gerenzano. Questa volta, come comunica l’amministrazione comunale gerenzanese, i lavori coinvolgeranno opere di pulizia del fontanile, taglio del verde e della messa a dimora di nuove piante, di origine autoctona.

Il progetto è finanziato con i fondi che il Parco dei Mughetti ha vinto con il bando di Regione Lombardia concernente misure forestali per collina e pianura, senza, quindi, impiegare fondi comunali per il progetto.

Presto nell’area del fontanile sarà possibile, quindi, vedere piante nuove al posto di quelle giunte in fase di deperimento, tra cui piante alloctone come robinie e ciliegio tardivo.

04112022