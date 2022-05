x x

GERENZANO – Ieri a Gerenzano sono iniziati i lavori del progetto “C.L.eaR. – Contenimento di Lagarosiphon major e Reynoutria sp. nel Parco dei Mughetti”. Il primo lotto dei lavori ha come obiettivo l’eradicazione della specie vegetale esotica denominata “Lagarosiphon major” dalla testa del Fontanile di San Giacomo.

Perché viene rimossa? “Una delle principali minacce alla conservazione della biodiversità è la diffusione delle specie “aliene” ed esotiche. Lagarosiphon major è classificata come specie esotica a livello europeo e nazionale, ed è inserita nella lista nera di Regione Lombardia” spiegano i responsabili del Parco dei Mughetti, che hanno organizzato l’intervento di pulizia. La stessa Regione ha riconosciuto come idoneo di finanziamento il progetto del Parco dei Mughetti, che come secondo lotto di lavori prevede il contenimento del “Poligono del Giappone” lungo le sponde del torrente Bozzente a Origgio. Il progetto è realizzato con risorse dell’Unione Europea, tramite lo strumento finanziario LIFE nell’ambito del Progetto Life Gestire 2020 azione C.5 “Interventi per limitare la diffusione delle specie alloctone”.

(foto: una fase della pulizia del fontanile)

