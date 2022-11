x x

SARONNO – I movieri dell’azienda che doveva smontare la gru e due pattuglie della polizia locale non sono bastate stamattina, sabato 5 novembre, per gestire il traffico provocato dalla chiusura dell’ultimo tratto di via Manzoni.

L’intero comparto, da via Bergamo a via Miola, da via Roma a via Manzoni con ripercussioni anche in via Frua e in via Piave oggi è rimasto paralizzato con code e rallentamenti. Per permettere agli addetti ai lavori di smontare una gru è stato chiuso il tratto di via Manzoni dall’incrocio con via Roma a quello con via Marconi. Il tratto precedente, da via Roma a via Parini, era percorribile in contromano per l’uscita in quest’ultima arteria dove confluivano anche i mezzi che trovavano via Roma bloccata all’altezza della posta.

L’intera zona è rimasta bloccata per l’intera mattinata con vetture ferme o che procedevano a passo d’uomo. La situazione è migliorata solo interno a mezzogiorno. Malgrado la scelta del sabato mattina per l’intervento, confidando anche in una riduzione del traffico, l’impatto sulla vita cittadina è stato pesante.

La gru era stata posizionata nel mese di marzo quando per l’avvio del cantiere era stata realizzata dall’Amministrazione una comunicazione della viabilità alternativa che sarebbe stata attivata.

