CARONNO PERTUSELLA – Tre arresti sono stati realizzati alle prime ore di stamattina, sabato 5 novembre, per la spaccata messa a segno ai danni dell’istituto di credito Credit Agricol all’angolo tra corso della Vittoria e corso Italia.

Alle 4,20 la banda è entrata in azione. Con un furgone appositamente modificato han sfondato la vetrina della credit agricole. Dopo aver imbracato il bancomat hanno tentato di portarlo via. Si è però attivato l’allarme dell’istituto di credito che, unito ad alcune chiamate dei residenti al 112 hanno fatto accorrre i carabinieri della compagnia cittadina.

I militari sono riusciti a bloccare tre persone responsabili del tentativo di furto. Uno è stato bloccato dopo un breve inseguimento del furgone a bordo del quale stava tentando di darsi alla fuga col bancomat appena asportato. Una fuga roccambolesca che è finita davanti al municipio dopo qualche centinaio di metri. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza ma il 55enne ferito non è stato portato al pronto soccorso. La posizione dei tre fermati è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

