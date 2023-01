x x

SARONNO – La Repax aspetta tutti – amici, simpatizzanti, giocatori, residenti del quartiere e non – alla tradizionale tombolata dell’Epifania, che si terrà come sempre nel teatro dell’oratorio Regina Pacis venerdì 6 gennaio a partire dalle 15.

Un appuntamento ormai storico che la polisportiva dell’oratorio Regina Pacis organizza da quasi 30 anni, e che ha come scopo quello di chiudere le feste di Natale con un momento comunitario da passare tutti insieme, con una grande attenzione per i più piccoli, per i quali ci saranno dei regali speciali.

Due le tombole previste: per prima sarà in palio un televisore a 43” mentre per la seconda un monopattino elettrico. Poi tanti altri premi per il tombolino, le cinquine e altre vincite che permetteranno a tutti di tornare a casa con un regalo e un sorriso. Non mancheranno, visto il carattere sportivo della tombolata, maglie della Repax e palloni per giocare a calcio e basket.

“Ci vediamo – concludono gli organizzatori -venerdì 6 alle 15 al teatro della Regina Pacis per salutare insieme l’Epifania, che tutte le feste si porta via!”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione