SARONNO – “E’ stata approvata dalla Giunta Airoldi nei giorni scorsi una modifica relativa alle aliquote Imu riferite ai canoni d’affitto concordati e agli alloggi concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti prossimi”.

Inizia così la nota con cui l’Amministrazione comunale annuncia un cambiamento nelle aliquote Imu per cui era stato previsto un aumento di circa 100 mila euro a livello cittadino a fronte di “un’armonizzazione di imponibili e aliquote”.

“In entrambi i casi, l’aliquota rimarrà quella già in essere nel 2022. Con questo provvedimento l’Amministrazione intende dare maggior forza e stimolo a quegli interventi che agiscono anche per funzioni sociali a favore di soggetti diversi dalla proprietà. Dalle verifiche effettuate, il mancato introito per il mantenimento delle vecchie aliquote inciderà in maniera marginale sull’entrata nel bilancio comunale derivante dall’IMU, tanto da non richiedere una revisione delle stime previste dallo strumento di programmazione economico finanziario”.

