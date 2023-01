x x

SOLARO – In attesa dell’Epifania il comune di Solaro organizza un pomeriggio all’insegna della letteratura e del divertimento, che sarà ospitato dalla biblioteca comunale giovedì 5 gennaio a partire dalle 17.

L’evento, dal titolo “Aspettando la befana“, sarà curato dai bibliotecari e prevederà la lettura di racconti dedicati all’anziana signora più famosa della tradizione italiana, a seguito dei quali verranno svolti dei laboratori inerenti.

L’iniziativa, che si terrà nei nuovi locali di piazza Cadorna, è aperta a tutti bambini dai 4 ai 10 anni.

(foto d’archivio)

