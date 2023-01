x x

SARONNO – Si riaccendono i riflettori sui problemi di vicolo Santa Marta la centralissima arteria nel cuore di Saronno che nelle ultime settimane è stata al centro di diverse segnalazioni da parte di residenti. Si è già parlato del degrado, della spazzatura non ritirata e anche delle pessime condizioni dell’asfalto.

C’è però anche il problema della sosta selvaggia. Ossia il fatto che le auto lasciate fuori dagli spazi blocchino l’accesso al cortile ai residenti e in caso di emergenza anche ai mezzi di soccorso.

Lo mostrano le foto, di una sera come tante, in cui parcheggi “fantasiosi” impediscono di parcheggiare in cortile e rendono quasi impossibile raggiungere le case che stanno in fondo la vicolo. Per terra si vede un metro da carpentiere aperto (lunghezza due metri in diagonale).

A confermare il problema anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Merlotti: “Il problema è che vicolo Santa Marta è, come altre zone del centro, il retro di corso Italia, e come tale viene utilizzato. Un esempio: la sosta creativa di alcuni residenti, fuori dagli spazi segnati (quando ci sono o quando si riescono ancora a individuare). Spesso si deve chiamare la polizia locale perché magari non si riesce a entrare in cortile causa auto fuori posto. Mi chiedo infine perché dopo quarantasette anni (anche qui va detto, a onor del vero, non è l’unico caso a Saronno) non sia ancora stato possibile perfezionare quanto stabilito con delibera di consiglio comunale del 17 dicembre 1975. Se volete e se potete, andate in fondo alla galleria di corso Italia 56, e fatevi un’idea della situazione del parcheggio, là dove una volta c’erano le corsie per il gioco delle bocce del circolo Acli”.

