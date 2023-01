x x

UBOLDO – Econord rimuoverà i rifiuti dalle discariche abusive nella periferia del paese, in prossimità delle zone boschive del Parco dei Mughetti; la decisione come compensazione alle forti inefficienze registrate la scorsa estate nel ritiro della spazzatura non sempre adempiente ai regolamenti imposti dal comune e dal capitolato d’appalto.

Fece infatti molto discutere quest’estate il fatto che Econord anticipasse la raccolta dei rifiuti rispetto agli orari stabiliti dagli accordi comunali, i cittadini infatti, hanno spesso lamentato questi fatti, che hanno portato l’azienda di smaltimento rifiuti e l’amministrazione comunale ad un forte contenzioso, culminato con l’assegnazione di una penale di 31mila euro a Econord, che richiese dapprima l’annullamento completo della penale, e poi la commutazione di essa in 15mila euro da rendere in servizi d’interesse pubblico. L’amministrazione comunale ha però stabilito che la penale non potesse essere inferiore a 21mila euro, ed ha poi ha deciso di convertirla nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti abbandonati abusivamente da ignoti nelle periferie cittadine e nelle zone boschive, servizio di grande utilità e vantaggio per la comunità cittadina.

L’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore all’ecologia Carlo Copreni si dicono soddisfatti di questo risultato maturato dopo l’intesa con Econord, cosicché si possa garantire nuova dignità ad alcune zone periferiche del paese deturpate dall’abbandono abusivo dei rifiuti.

