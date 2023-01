x x

CARONNO PERTUSELLA / VENEGONO SUPERIORE – Fermi ancora i campionati minori, gioca oggi invece la serie D, con le squadre locali in campo. E’ la prima giornata di ritorno, nel girone B si disputa tra l’altro Virtus Ciseranobergamo-Caronnese (su ilSaronno la cronaca play by play del match), con arbitro Costanzo Cafaro di Bra, assistenti Alessandro Rallo di Marsala e Manfredi Canale di Palermo. Per Caronno impossibile sbagliare, anzi i rossoblù dovranno andare alla ricerca di un successo pieno, indispensabile per restare in corsa per la salvezza.

La matricola Varesina giocherà invece in casa, allo stadio di Venegono Superiore (foto) contro il Villa Valle: incontro che si annuncia equilibrato fra due buone formazioni. Arbitra Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto, assistenti Davide Gneo di Latina e Daniele Tasciotti di Latina.

La Folgore Caratese dell’allenatore saronnese Giuliano Melosi affronta invece la trasferta impossibile contro la capolista Lumezzane, arbitro Riccardo Dasso di Genova, assistenti Leandro Claps di Potenza e Giuseppe Chiarillo di Moliterno.

Gli altri incontri sono Alcione-Varese, Casatese-Brusaporto, Real Calepina-Breno, Sona-Desenzano, Sporting Franciacorta-Ponte San Pietro.

Classifica

Lumezzane 42 punti, Alcione 34, Casatese 30, Ponte San Pietro 27, Virtus Ciseranobergamo, Brusaporto, Sporting Franciacorta ed Arconatese 26, Villa Valle 24, Varesina 23, Folgore Caratese 21, Desenzano 20, Real Calepina e Seregno 18, Varese 16, Breno e Caronnese 12, Sona 11.

08012023