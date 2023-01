x x

CISLAGO – Con la finalità di migliorare e rendere più sicura la mobilità ciclo-pedonale adiacente all’ingresso del centro sportivo comunale, è stato approvato dalla Giunta Comunale, il 29 dicembre scorso un progetto per realizzare un tratto di pista ciclabile tra via Cesare Battisti e via Papa Giovanni XXIII.

L’intervento in questione, vuole essere un punto di partenza per il collegamento e l’allungamento di altre sezioni di pista ciclabile già esistenti; verrà altresì realizzato adiacente all’ingresso principale del centro sportivo un passaggio ciclopedonale munito di un particolare impianto di illuminazione, con tanto di spartitraffico tra le corsie di via Papa Giovanni XXIII.

Sarà realizzato un dissuasore di velocità per rallentare le auto che dalla rotatoria vanno verso il paese; sulla variazione altimetrica sarà realizzato un passaggio pedonale, che avrà come finalità il collegare il parcheggio della zona a confine con la rotatoria al marciapiede opposto che conduce all’ingresso della struttura sportiva cislaghese.

(Foto d’archivio del centro sportivo di Cislago)

