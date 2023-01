x x

SARONNO – Flessibile per tagliare inferriata della chiesetta e mettere tutto a soqquadro.

Nessun modifica alla circolazione del primo tratto di via Roma almeno per quest’inizio settimana. A dicembre è stato avviato il cantiere per la creazione della ciclabile nel tratto dell’arteria dall’incrocio con via Miola fino a via Guaragna.

Volpe morta alla periferia di Saronno: sono stati i bracconieri? Era già successo in passato, che addirittura venissero piazzate delle trappole per questi animali, c’erano stati anche interventi dei carabinieri.

Nuovo teatro in arrivo nel Saronnese: sorgerà all’ex Littorio di Caronno Pertusella.

09012023