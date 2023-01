x x

LOMAZZO – Non rispetta il segnale di chiusura del passaggio a livello e costringe i treni a fermarsi: il problema riguarda la linea ferroviaria fra Saronno e Como ed a darne notizia è stato nel tardo pomeriggio odierno l’ente ferroviario.

“Possibili ritardi fino a 20 minuti a causa di un veicolo che non ha rispettato il segnale di chiusura del passaggio a livello nei pressi della stazione di Lomazzo. Sono possibile variazioni e cancellazioni delle corse” ha comunicato alle 18 la società ferroviaria mettendo dunque in guardia i viaggiatori, in un momento di intenso traffico ferroviario coincidente con il rientro a casa dei pendolari.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

12012023