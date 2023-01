x x

SARONNO – Saronno-Milano: aggredito e derubato minorenne sul treno.

Era a piedi in Pedemontana ed è stato investito: grande mobilitazione dei mezzi di soccorso, ieri pomeriggio, nel tratto dell’autostrada compreso fra Bregnano-Lazzate e Lentate sul Seveso: l’emergenza è scattata alle 17, sul posto oltre alla polizia stradale sono accorse due ambulanze ed è arrivato anche l’elisoccorso.

Ancora ladruncoli in azione al mercato del mercoledì mattina a Saronno, ad una saronnese è stato sottratto il telefonino, un Samsung, mentre faceva compere fra i banchi di vendita. Non si è accorta che glielo ha sfilato e per ora non è stato ritrovato.

Confuso e decisamente provato un 62enne si è ritrovato in comune alla ricerca di un bagno. In suo aiuto sono intervenuti su input di alcuni passanti gli agenti della polizia locale che hanno chiamato il pronto intervento per fornire all’uomo l’aiuto necessario.

Saronno, nuovi alberi in piazza Portici: addio nuvola rosa.

14012023