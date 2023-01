x x

CARONNO PERTUSELLA – Una Rossella Caronno a corrente alternata chiude malamente il girone di andata con una sconfitta per 3 a 2 nella prima partita casalinga del 2023, contro la Miretti Limbiate. I parziali: 25-14. 25-27, 24-26, 25-12, e 9-15.

La cronaca – I gialloblù si complicano la vita contro una Limbiate tutt’altro che irresistibile commettendo 22 errori in attacco e 11 al servizio e lasciando per strada punti preziosi per la corsa playoff. I ragazzi di coach Gervasoni dovranno ora leccarsi le ferite e lavorare nelle prossime due settimane di pausa per cercare di risolvere i problemi e riprendere lo stato di forma per tornare in campo contro Valtrompia nella prima giornata di ritorno ancora più determinati e competitivi.

(foto: un momento della serata di sabato)

15012023