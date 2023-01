x x

SARONNO – Chi la scorsa notte ha percorso l’autostrada nella zona ha visto i cartelli indicanti la possibile presenza dei mezzi spargisale, è infatti arrivo il maltempo ed il servizio meteo di Regione Lombardia per la giornata odierna non esclude la possibilità di qualche fiocco, o acqua mista a neve anche in pianura.

Per la giornata di oggi 17 gennaio “è atteso il transito di un secondo impulso perturbato che porterà, a partire dalla tarda mattinata, precipitazioni nevose generalmente al di sopra dei 300-400 metri e a quote di fondovalle. Si segnala che saranno possibili episodi di pioggia mista a neve o neve bagnata anche a quote inferiori e di pianura, con maggior probabilità di interessamento dei settori occidentali, prima di un generale esaurimento dei fenomeni atteso già in serata. Si prevedono accumuli scarsi o al più moderati su Alpi e Prealpi, compresi tra 5-10 centimetri su settori prealpini centro-orientali, mentre sulla pianura gli accumuli saranno assenti o scarsi, maggiormente probabili nelle ore serali sulla bassa pianura” dicono dalla Regione.

17012023