x x

CISLAGO – “Una tappa che rappresenta un grande classico delle mie campagne elettorali. Qui si respira aria di intraprendenza, voglia di mettersi in gioco e investire nonostante le mille difficoltà dovute all’aumento generalizzato dei prezzi e alla crisi energetica. È sempre importante condividere con le imprese e i lavoratori le tantissime opportunità di Regione Lombardia per favorire investimenti strutturali delle realtà produttive”. Lo dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale leghista al Pirellone e candidato alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio, a margine della visita all’azienda Victor e al Salumificio Levis, attive entrambe a Cislago.

La Victor è un’azienda specializzata nella fabbricazione di volventi per cuscinetti (rulli-rullini), spine cilindriche e alberi per motori elettrici. Il Salumificio Levis è attivo dal dopoguerra e si è trasferito nel 2006, ampliandosi, nella nuova zona industriale di Cislago. Ora un moderno e all’avanguardia complesso ospita la produzione di insaccati freschi e stagionati mantenendo inalterate le ricette e le modalità di stagionatura che hanno reso la tipicità dei prodotti un marchio di garanzia e qualità.

“Due realtà che sono cresciute ed hanno investito tantissimo negli ultimi anni, sfruttando sbocchi commerciali anche di livello internazionale in taluni casi. Questo è l’esempio di Lombardia che vorremmo, una Lombardia che crede nelle proprie tradizioni lavorative e viene presa come punto di riferimento sul mercato. Questo è il saper fare lombardo” aggiunge Emanuele Monti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione