COGLIATE- il Team Mtb Cogliate apre le proprie porte a tutti i futuri campioni e le campionesse di mountain bike che vogliono divertirsi e godere della natura a bordo della propria due ruote tassellata.

L’Asd cogliatese, legata alla Federazione Ciclistica Italiana, ha deciso di indire giornate di prova da dedicare a un numero sempre maggiore di piccoli ciclisti. Dalle 14.30 alle 16.30 di tutte le domeniche di gennaio, nel centro sportivo di Cogliate in via Montello, saranno presenti gli esperti istruttori del Team Mtb, con lo scopo di guidare nei loro primi percorsi e competizioni gli aspiranti ciclisti dai 5 anni in su.

Il Team, inoltre, organizza spesso gite ed escursioni nella natura per i piccoli bikers iscritti, che vengono accompagnati dagli istruttori per garantire la massima sicurezza alle famiglie, ma senza rinunciare allo spirito di avventura e immersione nella natura di questa splendida disciplina.

Per informazioni sulle iscrizioni al Team Mtb Cogliate, si prega di contattare Carmelo Tedesco al numero 333 484 0961, o in alternativa di scrivere a [email protected]

In galleria, foto di alcuni giovanissimi componenti del Team.





