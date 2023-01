x x

SARONNO – Chi oggi è passato da piazza Libertà in centro a Saronno sicuramente ha notato la novità, è stato rimosso l’albero di Natale che era stato posto davanti alla chiese prepositurale di San Pietro e Paolo per le festività natalizie. Alberello di modeste dimensioni, la cui vista era apparsa anche gradevole in orario serale e notturno quando le luci che l’adornavano erano accese, e piuttosto triste durante il giorno visto che non si era pensato a neppure un fiocco oppure ad un addobbo.

Al loro posto rimangono invece per il momento le luminarie che sono state utilizzate per portare un po’ di luce e clima natalizio: anch’esse saranno rimosse a breve.

(foto: piazza Libertà oggi, senza albero di Natale)

19012023