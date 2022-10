x x

SARONNO – Saranno le temperature più primaverili che autunnali, saranno le luminarie accese per la festa del Trasporto ma ieri sera la città di Saronno si è concessa una serata di movida. Fin quasi a mezzanotte corso Italia è stato animato di giovani e famiglie che si sono concesse una serata sotto le luminarie.

Il Duc in collaborazione con Ascom ha infatti organizzato la posa delle luminarie in modo che, come chiesto dall’Amministrazione comunale, si potessero accendere nel weekend del Trasporto. Non solo per la prima volta le luminarie sono tutte uguali, fili di led con gomitoli di punti luce gialla, nelle vie illuminate tra le altre corso Italia, via Verdi, piazza Cadorna, via Genova, via Caduti della Liberazione e via Garibaldi.

L’effetto visivo è molto gradevole soprattuto quando sullo sfondo si stagliano i campanili cittadini illuminati da quello del Santuario, a quello di San Francesco o della Prepositurale.

Si tratta di punti luce led scelti da Ascom e Duc anche per la possibilità, unitamento con una riduzione delle ore di accensione, di consentire un risparmio sui fronte dei costi e dell’impatto ambientale.

