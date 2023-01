x x

CISLAGO – Prende il via a Cislago il progetto “Nuovi nati”, approvato dalla Giunta comunale lo scorso novembre. “Una nuova vita è un dono prezioso, e ogni nuova nascita è segno di forza, aspettative e speranza per i genitori e per l’intera comunità – dicono dal Comune – Ecco perché, in un momento così importante, abbiamo scelto di consegnare una lettera di auguri ai neo-genitori, firmata da sindaco Stefano Calegari e assessori, e un un piccolo dono, dal valore simbolico, ma segno sincero della nostra vicinanza alle famiglie per la loro gioia più grande”.

Spiegano dal Municipio: “Si tratta di un libro della collana Nati per leggere, progetto dedicato alla lettura, con un’informativa della biblioteca di Cislago sulle attività dedicate ai bambini fin dai primissimi mesi di vita. Il dono sarà consegnato allo sportello anagrafe o inviato a domicilio delle famiglie di tutti i bambini e le bambine, nuovi nati, dal mese di gennaio in avanti”.

(foto: il sindaco di Cislago, Stefano Calegari)

