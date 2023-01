x x

SARONNO – Va a fare la spesa al supermercato e qualcuno le sfila il portafoglio: la brutta sorpresa da parte di una saronnese, che era andata ieri mattina a fare compere all’Esselunga di via Novara. Erano circa le 9.30: si è accorta che qualcuno le aveva preso il portafoglio, con il denaro contante, carte di credito e documenti personali.

In zona sono presenti diverse telecamere dei sistemi di videosorveglianza, potrebbero rivelarsi utili per chiarire con precisione l’accaduto e risalire al responsabile del furto.

(foto archivio: il supermercato Esselunga di via Novara alla periferia di Saronno)

20012023