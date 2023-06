x x

SARONNO – D in escandescenza al sesto piano: strada chiusa e autoscala in azione. E’ successo ieri in via Reina a Saronno.

“L’azienda si è immediatamente attivata per offrire la più ampia collaborazione alle autorità giudiziarie e pieno supporto per lo svolgimento delle attività. Attendiamo con fiducia le verifiche e gli approfondimenti, nella consapevolezza di aver operato sempre nel rispetto della legalità”. Così Esselunga in una nota, dopo il sequestro preventivo disposto dalla procura di Milano nell’ambito di una inchiesta su una presunta frode fiscale relativa alla somministrazione di manodopera.

L’indignazione dei pendolari: “Bloccati dalla tragedia di Cesate, sanzionati sui treni alternativi”.

uoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

23062023