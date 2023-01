x x

SARONNO – “Ho appreso della decisione di Francesco Gravina di rimettere il suo mandato di presidente della Saronno Fbc. Come Amministrazione dobbiamo ringraziarlo per il lavoro svolto e per la collaborazione che abbiamo saputo costruire in questi mesi”.

Sono le parole di Gabriele Musarò, assessore allo Sport, che commenta così la notizia di ieri dell’addio di Gravina alla società biancoceleste: “Gli auguriamo i migliori successi nel proseguio della sua carriera. E siamo pronti a proseguire con lo stesso spirito positivo il rapporto con la Saronno Fbc e la sua prossima guida”.

L'ADDIO DI GRAVINA

IL COMMENTO DI PROSERPIO

