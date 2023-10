SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta dell’assessore Gabriele Musarò a Fbc Saronno e Rugby in merito all’uso dello stadio comunale.

Ecco il testo integrale

La società sportiva “Rugby Saronno” era stata autorizzata in passato all’utilizzo del manto erboso dello stadio per svolgere le sue attività di allenamento. Di seguito, Fbc e Rugby, in data 2 marzo 2022, hanno sottoscritto una lettera di intenti con la quale si chiedeva all’attuale Amministrazione di attivarsi per una sub-concessione affinché l’impianto sportivo del quartiere Matteotti, dopo un formale accordo tra le due Asd, potesse ospitare gli allenamenti dei ragazzi del rugby per n. 6,5 ore settimanali.

La giunta comunale con deliberazione n.45 del 7 aprile 2022 autorizzava la sub-concessione del centro sportivo da parte di Asd Fbc Saronno Calcio 1910 a favore di Unione Sportiva Saronno Rugby Asd, rimandando la regolamentazione dei rapporti a specifico e separato accordo tra le parti interessate.

Lo scrivente, unitamente agli uffici, ha più volte cercato di fare una sintesi sui bisogni di entrambe le Asd con numerosi incontri, formali e informali e con ore di lavoro dell’ufficio competente.

Purtroppo non si è riusciti, con le due società al tavolo, a trovare un punto d’incontro che tenesse insieme le necessità sportive di tutti gli attori.

In sintesi, per la corrente stagione agonistica, si correva il serio rischio che la società del rugby non avesse una sede dove poter svolgere le proprie attività per 6,5 ore settimanali.

Mi sono attivato chiedendo disponibilità ad altre società sportive e, dopo una motivata risposta negativa, ho optato per l’unica scelta possibile rimasta: far allenare i ragazzi del rugby sul manto erboso dello stadio comunale.

È necessario specificare, inoltre, che la società sportiva rugby, utilizzerà la massima accortezza per non “stressare” le zone di campo solitamente più battute dai calciatori.

Successivamente, in una riunione tenuta alla presenza di Fbc, dei funzionari comunali responsabili del verde e dello sport, ho chiesto agli uffici competenti di espletare ogni procedura tecnica perché il manto erboso potesse essere utilizzato da entrambe le società e ho destinato una congrua somma a quella finalità, in aggiunta a quella già in utilizzo.

A conclusione della stessa riunione, Fbc, al fine di dare spazio ad una funzionale riqualificazione del manto, ha proposto di spostare i prossimi impegni sportivi presso altro impianto e/o in trasferta.

Ho, infine, indicato una possibile soluzione alla necessità di spazi per il rugby Saronno, vale a dire la sistemazione del “campo B” dello stadio perché possa essere utilizzato sia da rugby Saronno che da Osa, nel rispetto delle esigenze di entrambe le società e solo dopo la conclusione dei lavori legati ai 2,5 milioni di Pnrr sugli impianti sportivi.

Questa Amministrazione ha come linea imprescindibile di indirizzo quella di garantire il diritto alla pratica sportiva a tutti, nel rispetto dei valori sociali ed educativi dello sport che sono stati, sono e saranno sempre la stella polare dell’azione amministrativa; sono convinto che Asd Rugby e Fbc condividono questa scelta e che agiranno unite in questa direzione.

Gabriele Musarò

Assessore allo Sport del Comune di Saronno

