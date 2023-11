SARONNO – I bimbi più piccoli fanno attività motoria in classe quelli più grandi sono andati, nelle ultime settimane alla scuola media Bascapè, ma la svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni con una collaborazione con il centro anziani.

Il riferimento va alla situazione della palestra dell’Ignoto Militi di via Antici utilizzata dai bimbi dell’omonima scuola elementare e da alcune associazioni sportive. Qualche settimana fa l’appello dei genitori visto che dall’inizio dell’anno le classi non avevano mai potuto fare educazione fisica in palestra indisponibile per un cantiere. Proprio per informare le famiglie l’assessore Gabriele Musarò ha organizzato un incontro a cui è seguita una circolazione.

“Stiamo realizzando degli interventi sulle vetrate – spiega il delegato all’Istruzione della Giunta Airoldi – il cantiere dovrebbe concludersi nel mese di gennaio. Ovviamente fino ad allora lo spazio sarà offlimits per motivi di sicurezza e per permettere agli operai di lavorare al meglio”.

L’Amministrazione è però all’opera per trovare uno spazio alternativo per l’attività motoria delle classi: “Abbiamo registrato la disponibilità del centro anziani, che ha sede nella vicina Fondazione Gianetti in via Marconi. Ora la scuola dovrà valutare se lo spazio è idoneo e dispone di tutti i requisiti necessari per un uso temporaneo.

