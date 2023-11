SARONNO – “Tu@Saronno vuole esprimere piena solidarietà e sostegno all’assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport Gabriele Musarò, vittima nello scorso fine settimana di gravi insulti personali, arrivati via social e nel corso di manifestazioni sportive”.

Inizia così la nota della lista civica di maggioranza a sostegno dell’esponente della Giunta con delega allo Sport: “Per quanto la complicata gestione dell’impianto Colombo – Gianetti di via Biffi possa essere problematica, è inaccettabile, e profondamente sbagliato dal punto di vista dell’impianto valoriale che lo sport dovrebbe trasmettere a qualsiasi livello, che si arrivi ad attacchi personali di questa portata, ancora più gravi se vengono effettuati da tesserati.

Vogliamo ricordare senza timore di essere smentiti la grandissima disponibilità dell’assessore ad affrontare i tanti problemi che riguardano lo sport saronnese, gestiti sempre con grande umanità e senso civico nel tentativo di migliorare per quanto possibile le cose e di trovare una quadra rispetto a esigenze talvolta divergenti, che non possono conciliarsi se non con il necessario contributo dei diretti interessati.

Ci auguriamo che, dopo gli opportuni chiarimenti, questi spiacevolissimi episodi – che hanno ricevuto scuse private ma purtroppo al momento non pubbliche – non si ripetano più, e che questo limite superato possa far capire a tutti la necessità di trovare una mediazione attraverso gli opportuni tavoli di discussione. Quali che siano le opinioni diverse, non ci dev’essere spazio per la violenza, anche solo verbale, per chi vuole far parte della comunità saronnese. Un grande abbraccio a Gabriele e ai suoi familiari”

