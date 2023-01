x x

SARONNO – Adesso è ufficiale: il senso unico in via Emanuella non c’è più. Almeno per il momento. Lo scorso 13 gennaio l’Amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza con cui viene eliminato il senso unico nell’arteria nel quartiere della Regina Pacis al centro di una delicata vicenda partita con l’arrivo dei divieti di sosta a sorpresa e culminata nell’eliminazione del doppio senso contestato dai residenti con una raccolta firme e la richiesta di un consiglio comunale aperto.

Ma cosa c’è scritto nell’ordinanza? In sostanza la partenza è “la contemporaneità delle due importanti modifiche viabilistiche (il nuovo senso unico di via Emanuella e quello in via Roma tra Cattaneo e via Miola per la realizzazione di ciclabile e nuovi cordoli ndr) che benché una sia solo temporanea, potrebbe comportare un eccessivo aumento di traffico, in particolare lungo via Piave, strada già interessata da notevoli flussi viabilistici”.

L’ordinanza spiega di ripristinare il doppio senso perchè è “opportuno intervenire al fine di evitare il sovraccarico di traffico che potrebbe interessare il comparto in questione”. Si spiega anche che il provvedimento non è definitivo: “Valutato che, al termine dei lavori di realizzazione della pista ciclabile e sulla base delle valutazioni tecniche che emergeranno in fase di realizzazione del Pgtu, la disciplina della circolazione lungo Via Emanuella sarà nuovamente presa in considerazione al fine di garantire opportunamente la sicurezza degli utenti della strada, in particolare quelli deboli”.

Quindi revocato il senso unico, per ora, e ripristinate per il momento, le vecchie norme di circolazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio notizie on al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione