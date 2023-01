x x

SARONNO – “Su un albero in via Barsanti a Saronno è arrivato un pappagallo di media taglia”: lo fa sapere Enpa Varese Valle Olona, la sezione provinciale che ha sede a Saronno. L’invito di Enpa, in caso di avvistamento, è di chiamare Rosella al numero telefonico 3472986318 oppure Luisella al numero 3452995883 dalle 18.30 alle 21. “Per favore, condividete il più possibile” l’invito dei responsabili dell’associazione.

(foto: il pappagallo che è stato avvistato ieri a Saronno in via Barsanti e che le volontarie di Enpa stanno adesso cercando. Il timore è che possa morire per il freddo)

