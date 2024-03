Città

SARONNO – Ladri sfondano vetrina con Bmw e scappano con 3 mila euro.

Intervento della polizia penitenziaria alla periferia di Caronno Pertusella, con l’unità cinofila: gli agenti, assieme alla polizia locale, hanno dato vita a controlli nelle zone boschive, dove in passato era stata segnalata la presenza di spacciatoria, fra via delle Grigne e via Boschetti.

E’ stato probabilmente il vento a far cadere dal nido un cucciolo di scoiattolo. Il piccolo, ferito ad una zampa e infreddolito, è stato notato da una donna che, conoscendo una volontaria Enpa, ha subito messo attivato i volontari della sede di Saronno.

“Penso sarebbe stato utile e prezioso un momento condiviso con tutti i saronnesi, le associazioni, le istituzioni, i volontari per ricordare quel periodo così difficile, i sacrifici, le fatiche, la perdita di affetti ma anche l’impegno, la generosità e la capacità di lasciarsi tutto alle spalle. Da saronnese e da persona che ha avuto in famiglia diverse vittime da Covid sono rimasta amareggiata dal vedere come Saronno si sia limitata ad un post su Facebook e alla presenza del sindaco Augusto Airoldi in una momento di preghiera organizzato dall’Asst Valle Olona”. E’ il passaggio focale del messaggio scritto da una saronnese in merito alla giornata in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus che si è celebrata ieri a livello nazionale.

